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Бензин на АЗС резко подорожал после публикации новой максимальной цены

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Украина, Четверг 24 июня 2021 13:42
Бензин на АЗС резко подорожал после публикации новой максимальной цены Фото: цены на бензин на АЗС резко выросли (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 24 июня 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем резко выросли. Автогаз подешевел на 13 копеек.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляет 28,71 гривен за литр (+0,34 гривен), на бензин А-95 - 29,66 гривен за литр (+0,36 гривен), на дизельное топливо - 28,13 гривен за литр (+0,41 гривен), на автогаз - 15,44 гривен за литр (-0,13 гривен).

Розничные цены на бензин А-95 в Украине:

Бензин на АЗС резко подорожал после публикации новой максимальной цены

Напомним, с 15 мая в Украине ввели государственное регулирование розничных цен на бензин и дизельное топливо. Постановлением Кабмина определена максимальная розничная наценка в размере 5 гривен на бензин и 7 гривен дизельное топливо.

Согласно последним расчетам, с учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 30,84 гривен за литр, дизельного топлива - 29,23 гривен за литр.

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