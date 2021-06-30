Ціни на бензин і ростуть, автогаз дешевшає

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 30 червня 2021 року у порівнянні з попереднім торговим днем зросли. Автогаз подешевшав на 1 копійку.

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становлять 28,75 гривень за літр (0,00 гривень), на бензин А-95 - 29,74 гривень за літр (+0,03 гривень), на дизельне паливо - 28,21 гривень за літр (+0,03 гривень), на автогаз - 15,36 гривень за літр (-0,01 гривень).

Як повідомляло РБК-Україна, з 15 травня в Україні діє державне регулювання роздрібних цін на бензин і дизельне паливо. Постановою Кабміну визначена максимальна роздрібна націнка в розмірі 5 гривень на бензин і 7 гривень дизельне паливо.

Мінекономіки 23 червня оприлюднило останні розрахунки ціни. З урахуванням максимальних націнок вартість бензину на АЗС не може перевищувати 30,84 гривень за літр, дизельного палива - 29,23 гривень за літр.