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АЗС смогут поднять цены на бензин и ДТ: обнародована новая максимальная цена

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Четверг 24 июня 2021 10:23
АЗС смогут поднять цены на бензин и ДТ: обнародована новая максимальная цена Фото: Цены на бензин могут вырасти почти до 31 гривны (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Минэкономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку. Очередные расчеты по состоянию на 22 июня предоставила НАК "Нафтогаз Украины".

Об этом сообщается на сайте Минэкономики.

Расчетные цены повышены для бензина с 25,82 гривен до 25,84 гривен за литр, для дизельного топлива с 22,09 гривен до 22,23 гривен за литр.

Таким образом, с учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 30,84 гривен за литр, дизельного топлива - 29,23 гривен за литр.

Как сообщало РБК-Украина, в Украине с 15 мая действует государственное регулирование розничных цен на бензин и дизельное топливо. Постановлением Кабмина была введена максимальная розничная наценка в размере 5 гривен на бензин и 7 гривен дизельное топливо.

Правительственным постановлением установлено, что НАК "Нафтогаз Украины" подает расчеты Министерству экономики ежемесячно до 1, 11 и 21 числа.

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