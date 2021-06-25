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Цены на бензин продолжают рост после резкого подъема. Автогаз дешевеет

Автор: РБК-Украина

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 25 июня 2021 года по сравнению с предыдущим днем продолжают расти. Но автомобильный газ в среднем подешевел еще на четыре копейки.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

Фото: цены на бензин (инфографика РБК-Украина)

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 28,72 гривен за литр (+ 0,02 гривен), на бензин А-95 - 29,68 гривен за литр (+ 0,02 гривен), на дизельное топливо - 28,18 гривен за литр (+ 0,04 гривен), на автогаз - 15,40 гривен за литр (- 0,04 гривен).

Розничные цены на бензин А-95 в Украине:

Напомним, на этой неделе Министерство экономики опубликовало новые расчеты средней стоимости топлива, на основании которых АЗС подняли свои розничные цены.

На сегодня с учетом максимальных наценок стоимость бензина не может превышать 30,84 гривен за литр, дизельного топлива - 29,23 гривен за литр.

С середины мая в Украине действует государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо.

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АЗСбензинцены