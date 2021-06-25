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Цены на бензин продолжают рост после резкого подъема. Автогаз дешевеет

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Пятница 25 июня 2021 13:27
Цены на бензин продолжают рост после резкого подъема. Автогаз дешевеет Фото: цены на бензин пока стабилизировались (Tom Dulat/Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 25 июня 2021 года по сравнению с предыдущим днем продолжают расти. Но автомобильный газ в среднем подешевел еще на четыре копейки.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

Цены на бензин продолжают рост после резкого подъема. Автогаз дешевеет

Фото: цены на бензин (инфографика РБК-Украина)

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 28,72 гривен за литр (+ 0,02 гривен), на бензин А-95 - 29,68 гривен за литр (+ 0,02 гривен), на дизельное топливо - 28,18 гривен за литр (+ 0,04 гривен), на автогаз - 15,40 гривен за литр (- 0,04 гривен).

Розничные цены на бензин А-95 в Украине:

Цены на бензин продолжают рост после резкого подъема. Автогаз дешевеет

Напомним, на этой неделе Министерство экономики опубликовало новые расчеты средней стоимости топлива, на основании которых АЗС подняли свои розничные цены.

На сегодня с учетом максимальных наценок стоимость бензина не может превышать 30,84 гривен за литр, дизельного топлива - 29,23 гривен за литр.

С середины мая в Украине действует государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо.

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