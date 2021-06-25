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Ціни на бензин продовжують зростання після різкого підйому. Автогаз дешевшає

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П'ятниця 25 червня 2021 13:27
Ціни на бензин продовжують зростання після різкого підйому. Автогаз дешевшає Фото: ціни на бензин поки стабілізувалися (Tom Dulat/Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 25 червня 2021 року порівняно з попереднім днем продовжують зростати. Але автомобільний газ в середньому подешевшав ще на чотири копійки.

Про це свідчать дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

Ціни на бензин продовжують зростання після різкого підйому. Автогаз дешевшає

Фото: ціни на бензин (інфографіка РБК-Україна)

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становлять 28,72 гривень за літр (+ 0,02 гривень), на бензин А-95 - 29,68 гривень за літр (+ 0,02 гривень), на дизельне паливо - 28,18 гривень за літр (+ 0,04 гривень), на автогаз - 15,40 гривень за літр (- 0,04 гривень).

Роздрібні ціни на бензин А-95 в Україні:

Ціни на бензин продовжують зростання після різкого підйому. Автогаз дешевшає

Нагадаємо, цього тижня Міністерство економіки опублікувало нові розрахунки середньої вартості палива, на підставі яких АЗС підняли свої роздрібні ціни.

На сьогодні з урахуванням максимальних націнок вартість бензину не може перевищувати 30,84 гривень за літр, дизельного палива - 29,23 гривень за літр.

З середини травня в Україні діє державне регулювання цін на бензин і дизельне паливо.

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