Ціни на бензин продовжують зростання після різкого підйому. Автогаз дешевшає

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 25 червня 2021 року порівняно з попереднім днем продовжують зростати. Але автомобільний газ в середньому подешевшав ще на чотири копійки.

Про це свідчать дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

Роздрібні ціни на бензин А-95 в Україні:

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становлять 28,72 гривень за літр (+ 0,02 гривень), на бензин А-95 - 29,68 гривень за літр (+ 0,02 гривень), на дизельне паливо - 28,18 гривень за літр (+ 0,04 гривень), на автогаз - 15,40 гривень за літр (- 0,04 гривень).

Нагадаємо, цього тижня Міністерство економіки опублікувало нові розрахунки середньої вартості палива, на підставі яких АЗС підняли свої роздрібні ціни.

На сьогодні з урахуванням максимальних націнок вартість бензину не може перевищувати 30,84 гривень за літр, дизельного палива - 29,23 гривень за літр.

З середини травня в Україні діє державне регулювання цін на бензин і дизельне паливо.