Цены на бензин немного выросли: сколько стоит топливо на АЗС

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 21 мая 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем немного выросли. Автогаз подешевел.

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляет 28,23 гривен за литр (+0,01 гривен), на бензин А-95 - 29,05 гривен за литр (+0,01 гривен), на дизельное топливо - 27,36 гривен за литр(+0,01 гривен), на автогаз - 15,72 гривен за литр (-0,01 гривен).

Напомним, Кабинет министров с 15 мая ввел государственное регулирование розничных цен на бензин и дизельное топливо и ограничил максимальную цену уровнем 30,22 гривен за литр для бензинов и 27,89 гривен за литр для дизельного топлива.

После этого, в понедельник, 17 мая, цены на АЗС резко снизились. В частности, несколько крупных сетей АЗС опустили цены на бензин А-95 на 1-2 гривны. Кром того, до решения правительства средние цены на дизельное топливо были выше ценового потолка в 27,89 гривен. Сети АЗС опустили цены на 1-2 гривны, чтобы соответствовать новым требованиям.

Напомним, подорожание нефти в начале 2021 года привело к тому, что импорт топливно-энергетических товаров в Украину за январь-апрель вырос на 18% до 3,480 млрд долларов.