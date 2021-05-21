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Ціни на бензин трохи зросли: скільки коштує паливо на АЗС

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Україна, П'ятниця 21 травня 2021 13:20
Ціни на бензин трохи зросли: скільки коштує паливо на АЗС Фото: мережі АЗС припинили підвищувати ціни на бензин (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 21 травня 2021 року у порівнянні з попереднім торговим днем трохи зросли. Автогаз подешевшав.

Про це свідчать дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

Ціни на бензин трохи зросли: скільки коштує паливо на АЗС

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становить 28,23 гривень за літр (+0,01 гривень), на бензин А-95 - 29,05 гривень за літр (+0,01 гривень), на дизельне паливо - 27,36 гривень за літр(+0,01 гривень), на автогаз - 15,72 гривень за літр (-0,01 гривень).

Роздрібні ціни на бензин А-95 в Україні:

Ціни на бензин трохи зросли: скільки коштує паливо на АЗС

Нагадаємо, Кабінет міністрів з 15 травня ввів державне регулювання роздрібних цін на бензин і дизельне паливо і обмежив максимальну ціну рівнем 30,22 гривень за літр для бензинів і 27,89 гривень за літр для дизельного палива.

Після цього, у понеділок, 17 травня, ціни на АЗС різко знизилися. Зокрема, кілька великих мереж АЗС опустили ціни на бензин А-95 на 1-2 гривні. Крім того, до рішення уряду середні ціни на дизельне паливо були вище цінової стелі в 27,89 гривень. Мережі АЗС опустили ціни на 1-2 гривні, щоб відповідати новим вимогам.

Нагадаємо, подорожчання нафти на початку 2021 року призвело до того, що імпорт паливно-енергетичних товарів в Україну за січень-квітень зріс на 18% до 3,480 млрд доларів.

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