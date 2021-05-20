Цены на бензин прекратили рост на АЗС: сколько стоит топливо

Розничные цены на бензин и в Украине 20 мая 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем не изменились. Автогаз и дизельное топливо подешевели.

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляет 28,22 гривен за литр (+0,00 гривен), на бензин А-95 - 29,04 гривен за литр (+0,00 гривен), на дизельное топливо - 27,36 гривен за литр (-0,01 гривен), на автогаз - 15,72 гривен за литр (-0,01 гривен).

Напомним, Кабинет министров с 15 мая ввел государственное регулирование розничных цен на бензин и дизельное топливо и ограничил максимальную цену уровнем 30,22 гривен за литр для бензинов и 27,89 гривен за литр для дизельного топлива.

После этого, в понедельник, 17 мая, цены на АЗС резко снизились. В частности, несколько крупных сетей АЗС опустили цены на бензин А-95 на 1-2 гривны. Так на WOG бензин подешевел на 1,77 гривен, на ОККО - на 1,77 гривен, на Shell - на -0,86 гривен, на Параллель - на -1,58 гривен, на KLO на 0,99 гривен, на SOCAR - на 2,06 гривен.

Кром того, до решения правительства средние цены на дизельное топливо были выше ценового потолка в 27,89 гривен. Сети АЗС опустили цены на 1-2 гривну, чтобы соответствовать новым требованиям.