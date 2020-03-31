Цены на бензин могут снизиться на 3-5 гривен за литр, - АМКУ

Иллюстративное фото (УНИАН)

АМКУ рассчитывает на дальнейшее снижение цен на топливо

По данным аналитических агентств, цены на бензин из-за падения мировых цен на нефть могут снизиться на 3-5 гривен за литр. Об этом говорится в сообщении Антимонопольного комитета Украины.

Сообщается, что на сегодня продолжается снижение цен на автозаправках.

"Приветствуя такую ​​реакцию участников рынка на предыдущие рекомендации, Комитет вместе с тем получает данные от аналитических агентств, которые указывают на имеющийся потенциал к еще большему снижению цены. Например, для бензина марки А-95 оправданным может быть снижение еще на 3-5 гривен", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что завтра АМКУ проведет встречи с главами крупнейших сетей АЗС. Комитет рассчитывает, что эта встреча позволит сделать следующий шаг в снижении розничных цен на высокооктановые бензины и дизельное топливо до уровня, который отражал бы настоящую конкуренцию.

Напомним, вчера впервые за последние 17 лет цена североморской нефти Brent упала ниже 22 долларов. В частности, стоимость нефти опустилась на 12,72% - до 21,76 доллара за баррель. В последний раз цена нефти этого сорта находилась на таком уровне в марте 2002 года.