ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Цены на нефть растут после переговоров Трампа с Путиным

Новости » Финансовый кризис 2020     31.03.2020 - 10:23
Цены на нефть растут после переговоров Трампа с Путиным
Фото: добыча нефти (OilNow)

Рынки надеются на стабилизацию

Цены на нефть растут во вторник, 31 марта, отойдя от 18-летних минимумов, достигнутых в связи с падением спроса из-за коронавируса, поскольку президент США Дональд Трамп и российский руководитель Владимир Путин договорились о консультациях для стабилизации рынков. Об этом сообщает агентство Reuters.

Нефть марки Brent выросла на 1,3%, до 23,06 доллара за баррель, после закрытия в понедельник на уровне 22,76 доллара, самого низкого уровня с ноября 2002 года.

Американская нефть WTI подорожала на 6,0%, до 21,30 долларов за баррель после того, как на предыдущей сессии она достигла уровня 20,09 долларов, самого низкого уровня с февраля 2002 года.

Рынки нефти столкнулись с двойным ударом из-за вспышки коронавируса и ценовой войны между Саудовской Аравией и Россией после того, как ОПЕК и другие производители не смогли договориться о более глубоких сокращениях, чтобы поддержать цены на нефть в начале марта.

Президенты США и России по телефону обсудили мировой рынок нефти и договорились о российско-американских консультациях на этот счет по линии министров энергетики, сообщил Кремль в понедельник.

"Цены на нефть восстанавливаются с почти 18-летнего минимума в надежде, что опасения о перенасыщении (рынка), могут наконец несколько ослабнуть", - сказал Эдвард Мойя, старший аналитик по рынку брокера OANDA.

Напомним, цены на нефть упали 30 марта на фоне растущих опасений, что пандемия коронавируса подрывает спрос, а ценовая война между Россией и Саудовской Аравией угрожает сильным профицитом рынку.

Напомним, швейцарский банк UBS ухудшил прогноз цен на нефть марки Brent, а также WTI до 20 долларов за баррель на конец июня 2020 года.

Цены на нефть упали до минимума с 2002 года Цены на нефть растут благодаря огромным пакетам помощи экономике
Новости Украины нефтьцены
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь