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Ціни на бензин можуть знизитися на 3-5 гривень за літр, - АМКУ

Новини » Фінансова криза 2020     31.03.2020 - 12:02
Ціни на бензин можуть знизитися на 3-5 гривень за літр, - АМКУ
Ілюстративне фото (УНІАН)

АМКУ розраховує на подальше зниження цін на паливо

За даними аналітичних агентств, ціни на бензин через падіння світових цін на нафту можуть знизитися на 3-5 гривень за літр. Про це йдеться в повідомленні Антимонопольного комітету України.

Повідомляється, що на сьогодні продовжується зниження цін на автозаправках.

"Вітаючи таку реакцію учасників ринку на попередні рекомендації, Комітет разом з тим отримує дані від аналітичних агентств, які вказують на наявний потенціал до ще більшого зниження ціни. Наприклад, для бензину марки А-95 виправданим може бути зниження ще на 3-5 гривень", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що завтра АМКУ проведе зустрічі з головами найбільших мереж АЗС. Комітет розраховує, що ця зустріч дозволить зробити наступний крок у зниженні роздрібних цін на високооктанові бензини і дизельне паливо до рівня, який відображав би справжню конкуренцію.

Нагадаємо, вчора вперше за останні 17 років ціна північноморської нафти Brent впала нижче 22. Зокрема, вартість нафти опустилася на 12,72% - до 21,76 долара за барель. Востаннє ціна нафти цього сорту перебувала на такому рівні в березні 2002 року.

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