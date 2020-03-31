Ціни на бензин можуть знизитися на 3-5 гривень за літр, - АМКУ

Ілюстративне фото (УНІАН)

АМКУ розраховує на подальше зниження цін на паливо

За даними аналітичних агентств, ціни на бензин через падіння світових цін на нафту можуть знизитися на 3-5 гривень за літр. Про це йдеться в повідомленні Антимонопольного комітету України.

Повідомляється, що на сьогодні продовжується зниження цін на автозаправках.

"Вітаючи таку реакцію учасників ринку на попередні рекомендації, Комітет разом з тим отримує дані від аналітичних агентств, які вказують на наявний потенціал до ще більшого зниження ціни. Наприклад, для бензину марки А-95 виправданим може бути зниження ще на 3-5 гривень", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що завтра АМКУ проведе зустрічі з головами найбільших мереж АЗС. Комітет розраховує, що ця зустріч дозволить зробити наступний крок у зниженні роздрібних цін на високооктанові бензини і дизельне паливо до рівня, який відображав би справжню конкуренцію.

Нагадаємо, вчора вперше за останні 17 років ціна північноморської нафти Brent впала нижче 22. Зокрема, вартість нафти опустилася на 12,72% - до 21,76 долара за барель. Востаннє ціна нафти цього сорту перебувала на такому рівні в березні 2002 року.