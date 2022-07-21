Цены на бензин могут остаться стабильными после повышения курса НБУ: эксперт назвал причину

Розничные цены на топливо в Украине могут остаться стабильными, несмотря на повышение официального курса доллара к гривне на 25%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора "Консалтинговой группы А-95" Сергея Куюна в Facebook .

Куюн отметил, что вынужден откорректировать свой предыдущий прогноз по росту цен, который был сделан на основе средних таможенных цен на бензин и дизтопливо в июле. "Пообщавшись с импортерами, надо признать те цены слишком высоки, что говорит о возвращении практики оставлять часть прибыли за рубежом", - отметил он.

"Следовательно, расчет на базе формулы госрегулирования показывает, что текущие цены на заправках имеют все шансы удержаться без повышения. Этому будет также способствовать и снижение мировых цен на нефть и нефтепродукты, которое наблюдается в июле", - написал Куюн.