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Ціни на бензин можуть залишитися стабільними після підвищення курсу НБУ: експерт назвав причину

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Україна, Четвер 21 липня 2022 15:56
Ціни на бензин можуть залишитися стабільними після підвищення курсу НБУ: експерт назвав причину Фото: ціни на бензин можуть залишитися без змін (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Роздрібні ціни на пальне в Україні можуть залишитися стабільними попри підвищення офіційного курсу долара до гривні на 25%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора "Консалтингової групи А-95" Сергія Куюна у Facebook.

Куюн зазначив, що вимушений відкорегувати свій попередній прогноз щодо зростання цін, який був зроблений на основі середніх митних цін на бензин та дизпальне у липні. "Поспілкувавшись із імпортерами, треба визнати ті ціни зависокими, що говорить про повернення практики залишати частину прибутку за кордоном", - зазначив він.

"Отже, розрахунок на базі формули держрегулювання показує, що поточні ціни на заправках мають всі шанси втриматися без підвищення. Цьому буде також сприяти й зниження світових цін на нафту й нафтопродукти, яке спостерігається у липні", - написав Куюн.

Нагадаємо, директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн прогнозував, що ціни на дизельне пальне зростуть з 55 гривень за літр до 60-62 гривень, ціни на бензин з 52 гривень 55-57 гривень.

Нагадаємо, 21 липня НБУ вперше з початку війни підвищив курс долара до гривні на 25% до 36,57 грн/долар.

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Ціни на бензин
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