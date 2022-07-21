НБУ повысил курс доллара на 25%: что будет с ценами на бензин, дизель и автогаз

После повышения официального курса НБУ на 25 до 36,6 гривен за доллар об ожидаемом снижении цен на топливо придется забыть. Бензин и дизель могут подорожать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора "Консалтинговой группы А-95" Сергея Куюна в Facebook .

Как отметил Куюн, для цен на импортные товары курс - это наиболее важный показатель, а топливо в Украине полностью импортное.

"Такое повышение курса дает рост себестоимости топлива при существующих котировках +10 грн/л бензина и дизтоплива и 5 грн на сжиженном газе", - написал он и отметил, что так вырастет закупочная стоимость у импортера, а не цена на стелах АЗС.

По его словам, в последнее время у розничных сетей и оптовиков был немалый запас прочности по марже, что позволило сначала залить рынок сжиженным газом, в конечном итоге и дизтопливом и значительно улучшить ситуацию с бензином. Насыщение рынка привело к ожидаемому результату - острой конкуренции и падению цен.

Куюн отметил, что автогаз подешевел на заправках за месяц на 25-30%. В отдельных регионах он уже ниже 29 грн/л. Дизтопливо потеряло в группе аналогично - почти на 20% за месяц. Снижение уже перекинулось на АЗС. "Мы ожидали, что в течение недели-двух цена на дизтопливо упадет до 45-48 грн/л, бензин мог удержаться за счет недостатка в поставках, который сейчас наблюдается", - добавил он.

Прогноз цен на топливо

"Будет ли рост? Не факт. Например, сжиженный газ может стабилизироваться на текущих отметках (30 грн/л), валютный фактор по нему ударил меньше всего", - считает эксперт.

По его словам, по дизтопливу удержать потолок в 58 грн/л будет трудно, но 60-62 грн/л выглядит реалистично (сейчас средняя 55 грн/л).

Бензин в пределах 52 грн/л не удержится. Диапазон 55-57 грн/л более вероятен, спрогнозировал он.