Цены на бензин: Кабмин подписал с крупнейшими компаниями меморандум о стабилизации

Кабинет министров и Нефтегазовая ассоциация Украины подписали Меморандум о конкуренции на рынке нефтепродуктов и удовлетворении потребностей потребителей на период карантина. Меморандум должен обеспечить ценовую стабильность на рынке.
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
Как отмечается в сообщении, компании-участники ассоциации обязуются формировать цену на нефтепродукты на условиях свободной конкуренции и с учетом конъюнктуры на мировых рынках.
Планируется, что ассоциация ежемесячно будет предоставлять Кабинету министров информацию некоммерческого характера о форма, видах и места нелегального оборота горючего.
В свою очередь правительство будет принимать меры по противодействию нелегальному производству и обороту горючего. Также Кабмин будет способствовать диверсификации источников поставок как из отечественных, так и иностранных нефтеперерабатывающих заводов.
Нефтегазовая Ассоциация Украины - отраслевое объединение. На сегодняшний день в состав Ассоциации входят 14 крупнейших оптовых, розничных, добывающих, перерабатывающих предприятий, среди них WOG, ОККО, Shell, АМИС, SOCAR, KLO, Параллель, Glusco, добывающее и перерабатывающее предприятие "Укргаздобыча", а также оптовые поставщики нефтепродуктов БНК-Украина, АНВИТРЕЙД, ГРАН-ПРИ ОЙЛ, Центрнафтогазпостач. Участники Ассоциации обеспечивают около 50% розничной торговли и около 80% рынка импорта нефтепродуктов.
Как сообщало РБК-Украина, розничные цены на бензин и в Украине 5 апреля 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем резко снизились. По данным мониторинга Консалтинговой группы А-95", средние розничные цены на бензин А-92 составляют 27,78 гривен за литр (-0,27 гривен), на бензин А-95 - 28,68 гривен за литр (-0,38 гривен),
Напомним, Кабинет министров одобрил проект Меморандума о намерениях по созданию благоприятной среды, развития добросовестной конкуренции на рынке нефтепродуктов Украины и удовлетворение потребностей потребителей на период карантина.