UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Цены на бензин: Кабмин подписал с крупнейшими компаниями меморандум о стабилизации

Автор: Александр Белоус

Кабинет министров и Нефтегазовая ассоциация Украины подписали Меморандум о конкуренции на рынке нефтепродуктов и удовлетворении потребностей потребителей на период карантина. Меморандум должен обеспечить ценовую стабильность на рынке.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Как отмечается в сообщении, компании-участники ассоциации обязуются формировать цену на нефтепродукты на условиях свободной конкуренции и с учетом конъюнктуры на мировых рынках.

Планируется, что ассоциация ежемесячно будет предоставлять Кабинету министров информацию некоммерческого характера о форма, видах и места нелегального оборота горючего.

В свою очередь правительство будет принимать меры по противодействию нелегальному производству и обороту горючего. Также Кабмин будет способствовать диверсификации источников поставок как из отечественных, так и иностранных нефтеперерабатывающих заводов.

Нефтегазовая Ассоциация Украины - отраслевое объединение. На сегодняшний день в состав Ассоциации входят 14 крупнейших оптовых, розничных, добывающих, перерабатывающих предприятий, среди них WOG, ОККО, Shell, АМИС, SOCAR, KLO, Параллель, Glusco, добывающее и перерабатывающее предприятие "Укргаздобыча", а также оптовые поставщики нефтепродуктов БНК-Украина, АНВИТРЕЙД, ГРАН-ПРИ ОЙЛ, Центрнафтогазпостач. Участники Ассоциации обеспечивают около 50% розничной торговли и около 80% рынка импорта нефтепродуктов.

Как сообщало РБК-Украина, розничные цены на бензин и в Украине 5 апреля 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем резко снизились. По данным мониторинга Консалтинговой группы А-95", средние розничные цены на бензин А-92 составляют 27,78 гривен за литр (-0,27 гривен), на бензин А-95 - 28,68 гривен за литр (-0,38 гривен),

Напомним, Кабинет министров одобрил проект Меморандума о намерениях по созданию благоприятной среды, развития добросовестной конкуренции на рынке нефтепродуктов Украины и удовлетворение потребностей потребителей на период карантина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины бензинцены на бензин
Читайте также
Цены на бензин на АЗС резко снизились: сколько стоит топливо
Бензин в Украине прекратил дорожать, автогаз дешевеет
Прогноз погоды