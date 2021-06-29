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Цены на бензин и дизельное топливо растут на АЗС, автогаз дешевеет

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Украина, Вторник 29 июня 2021 13:38
Цены на бензин и дизельное топливо растут на АЗС, автогаз дешевеет Фото: цены на бензин выросли на 3 копейки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 29 июня 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем снизились. Автогаз подешевел на 3 копейки.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

Цены на бензин и дизельное топливо растут на АЗС, автогаз дешевеет

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 28,75 гривен за литр (+0,03 гривен), на бензин А-95 - 29,71 гривен за литр (+0,03 гривен), на дизельное топливо - 28,18 гривен за литр (+0,01 гривен), на автогаз - 15,37 гривен за литр (-0,03 гривен).

Розничные цены на бензин А-95 в Украине:

Цены на бензин и дизельное топливо растут на АЗС, автогаз дешевеет

Напомним, государственное регулирование розничных цен на бензин и дизельное топливо действует с 15 мая в Украине ввели. Постановлением правительства определена максимальная розничная наценка в размере 5 гривен на бензин и 7 гривен дизельное топливо.

Согласно последним расчетам, обнародованным Минэкономики 23 июня, с учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 30,84 гривен за литр, дизельного топлива - 29,23 гривен за литр.

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