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Ціни на бензин і дизельне паливо ростуть на АЗС, автогаз дешевшає

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Україна, Вівторок 29 червня 2021 13:38
Ціни на бензин і дизельне паливо ростуть на АЗС, автогаз дешевшає Фото: ціни на бензин зросли на 3 копійки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 29 червня 2021 року в порівнянні з попереднім торговим днем знизилися. Автогаз подешевшав на 3 копійки.

Про це свідчать дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

Ціни на бензин і дизельне паливо ростуть на АЗС, автогаз дешевшає

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становлять 28,75 гривень за літр (+0,03 гривень), на бензин А-95 - 29,71 гривень за літр (+0,03 гривень), на дизельне паливо - 28,18 гривень за літр (+0,01 гривень), на автогаз - 15,37 гривень за літр (-0,03 гривень).

Роздрібні ціни на бензин А-95 в Україні:

Ціни на бензин і дизельне паливо ростуть на АЗС, автогаз дешевшає

Нагадаємо, державне регулювання роздрібних цін на бензин і дизельне паливо діє з 15 травня в Україні. Постановою Уряду визначено максимальну роздрібну націнку в розмірі 5 гривень на бензин і 7 гривень дизельне паливо.

Згідно з останніми розрахунками, оприлюдненими Мінекономіки 23 червня, з урахуванням максимальних націнок вартість бензину на АЗС не може перевищувати 30,84 гривень за літр, дизельного палива - 29,23 гривень за літр.

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