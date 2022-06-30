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Автогаз подешевел на АЗС: какие цены по Украине

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Украина, Четверг 30 июня 2022 08:36
Автогаз подешевел на АЗС: какие цены по Украине Фото: цены на автогаз в Украине снизились в конце июня (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Цены на автогаз снижаются на АЗС в Украине. Это связано с увеличением количества предложений импортного топлива.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Нефтерынок".

Так, 29 июня на станциях OKKO и WOG автогаз подешевел на 2 грн/л, до 40,0 грн/л. С начала недели на 0,5-2 грн/л цены корректировали в сети БРСМ-Нафта до 38,0-39,0 грн/л в западных областях, и 40,0 грн/л в других регионах.

Также в течение второй декады уменьшались цены на АЗС Shell: средняя цена снизилась на 2,91 грн/л, до 40,33 грн/л. На большинстве АЗС установлено цену 40,0 грн/л. Оператор Avantage7 снизил стоимость на 2,42 грн/л, в средней 37,33 грн/л. В частности сеть имеет минимальный ценник в Украине - 35,95 грн/л на станциях в Волынской, Ровенской и Черновицкой областях.

Кроме этого, значительное снижение цен осуществлялось на АЗС локальных и региональных сетей. Таким образом, в начале второй декады июня средняя стоимость LPG на АЗС в Украине уменьшилась на 1,28 грн/л (-3%), до 40,68 грн/л.

По данным издания, динамика обусловлена увеличением количества предложений импортного пропан-бутана и снижения стоимости оптовых партий. Так, по информации трейдеров, в течение второй декады июня цена газа на условиях самовывоза уменьшились примерно на 15%: с 59 100 - 70 000 грн/тонна до 51 000 - 58 000 грн/тонна.

Как сообщало РБК-Украина, по состоянию на 28 июня средняя цена на автогаз по Украине составляла 41,77 гривен за литр.

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