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Ціни на бензин на АЗС різко знизилися: скільки коштує паливо

Новость на русском → Київ, Понеділок 05 квітня 2021 13:34
Ціни на бензин на АЗС різко знизилися: скільки коштує паливо Фото: бензин дешевшає (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Роздрібні ціни на бензин та в Україні 5 квітня 2021 року в порівнянні з попереднім торговим днем різко знизилися. Дизельне паливо і автогаз - без змін.

Про це свідчать дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 складають 27,78 гривень за літр (-0,27 гривень), на бензин А-95 - 28,68 гривень за літр (-0,38 гривень), на дизельне паливо - 28,27 гривень за літр (+0,00 гривень), на автогаз - 15,77 гривень за літр (+0,00 гривень).

Як повідомило РБК-Україна, роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні різко зросли в середині березня. Однак наприкінці місяця ціни припинили зростання, а на початку квітня почали трохи знижуватися.

Нагадаємо, Кабінет міністрів схвалив проект Меморандуму про наміри щодо створення сприятливого середовища, розвитку добросовісної конкуренції на ринку нафтопродуктів України та задоволення потреб споживачів на період карантину. Документ 2 квітня підписав міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко.

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