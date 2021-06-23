Цены на бензин и автогаз снижаются: сколько стоит топливо на АЗС

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 23 июня 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем снизились. Автогаз подешевел на 1 копейку.

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 28,37 гривен за литр (-0,01 гривен), на бензин А-95 - 29,31 гривен за литр (-0,01 гривен), на дизельное топливо - 27,72 гривен за литр (-0,01 гривен), на автогаз - 15,57 гривен за литр (-0,01 гривен).

Как сообщало РБК-Украина, повышение цен на нефть привело к тому, что импорт топливно-энергетических товаров в Украину за январь-май 2021 года увеличился на 21% до 4,211 млрд долларов.

С 15 мая в Украине действует государственное регулирование розничных цен на бензин и дизельное топливо. По решению правительства, максимальная розничная наценка установлена в размере 5 гривен на бензин и 7 гривен дизельное топливо.