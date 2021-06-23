Ціни на бензин і автогаз знижуються: скільки коштує паливо на АЗС

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 23 червня 2021 року в порівнянні з попереднім торговим днем знизилися. Автогаз подешевшав на 1 копійку.

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становлять 28,37 гривень за літр (-0,01 гривень), на бензин А-95 - 29,31 гривень за літр (-0,01 гривень), на дизельне паливо - 27,72 гривень за літр (-0,01 гривень), на автогаз - 15,57 гривень за літр (-0,01 гривень).

Як повідомляло РБК-Україна, підвищення цін на нафту призвело до того, що імпорт паливно-енергетичних товарів в Україну за січень-травень 2021 року збільшився на 21% до 4,211 млрд доларів.

З 15 травня в Україні діє державне регулювання роздрібних цін на бензин і дизельне паливо. За рішенням уряду, максимальна роздрібна націнка встановлена в розмірі 5 гривень на бензин і 7 гривень дизельне паливо.