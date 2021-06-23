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Ціни на бензин і автогаз знижуються: скільки коштує паливо на АЗС

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Україна, Середа 23 червня 2021 13:05
Ціни на бензин і автогаз знижуються: скільки коштує паливо на АЗС Фото: ціни на бензин знижуються (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 23 червня 2021 року в порівнянні з попереднім торговим днем знизилися. Автогаз подешевшав на 1 копійку.

Про це свідчать дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становлять 28,37 гривень за літр (-0,01 гривень), на бензин А-95 - 29,31 гривень за літр (-0,01 гривень), на дизельне паливо - 27,72 гривень за літр (-0,01 гривень), на автогаз - 15,57 гривень за літр (-0,01 гривень).

Роздрібні ціни на бензин А-95 в Україні:

Ціни на бензин і автогаз знижуються: скільки коштує паливо на АЗС

Як повідомляло РБК-Україна, підвищення цін на нафту призвело до того, що імпорт паливно-енергетичних товарів в Україну за січень-травень 2021 року збільшився на 21% до 4,211 млрд доларів.

З 15 травня в Україні діє державне регулювання роздрібних цін на бензин і дизельне паливо. За рішенням уряду, максимальна роздрібна націнка встановлена в розмірі 5 гривень на бензин і 7 гривень дизельне паливо.

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