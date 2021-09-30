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Цены на бензин и автогаз растут: сколько стоит топливо на АЗС

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Украина, Четверг 30 сентября 2021 13:12
Цены на бензин и автогаз растут: сколько стоит топливо на АЗС Фото: бензин, дизельное топливо и автогаз подорожали (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 30 сентября 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем выросли. Автогаз подорожал на 1 копейку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 29,14 гривен за литр (+0,01 гривен), на бензин А-95 - 30,01 гривен за литр (+0,01 гривен), на дизельное топливо - 28,54 гривен за литр (+0,01 гривен), на автогаз - 17,80 гривен за литр (+0,01 гривен).

Розничные цены на бензин А-95 в Украине:

Цены на бензин и автогаз растут: сколько стоит топливо на АЗС

Напомним, с мая 2021 года в Украине действует государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо. Минэкономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку, по состоянию на 21 сентября. С учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 31,17 гривен за литр, дизельного топлива - 29,59 гривен за литр.

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Цены на бензин
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