Бензин подешевеет, дизтопливо подорожает: обнародована новая предельная цена

Минэкономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку. Очередные расчеты по состоянию на 21 сентября предоставила НАК "Нафтогаз Украины".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой публикацию Минэкономики .

Расчетные цены для бензина снижены на 44 копеек с 26,61 гривен до 26,17 гривен за литр, для дизельного топлива повышены на 17копеек с 22,32 гривен до 22,59 гривен за литр.

Таким образом, с учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 31,17 гривен за литр, дизельного топлива - 29,59 гривен за литр.