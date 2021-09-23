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Бензин подешевеет, дизтопливо подорожает: обнародована новая предельная цена

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Украина, Четверг 23 сентября 2021 11:13
Бензин подешевеет, дизтопливо подорожает: обнародована новая предельная цена Фото: цены на бензин снизятся, на и ДТ - вырастут (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Минэкономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку. Очередные расчеты по состоянию на 21 сентября предоставила НАК "Нафтогаз Украины".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой публикацию Минэкономики.

Расчетные цены для бензина снижены на 44 копеек с 26,61 гривен до 26,17 гривен за литр, для дизельного топлива повышены на 17копеек с 22,32 гривен до 22,59 гривен за литр.

Таким образом, с учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 31,17 гривен за литр, дизельного топлива - 29,59 гривен за литр.

Напомним, правительство с 15 мая регулирует розничные цены на бензин и дизельное топливо. Постановлением Кабмина была введена максимальная розничная наценка в размере 5 гривен на бензин и 7 гривен дизельное топливо.

Правительственным постановлением установлено, что НАК "Нафтогаз Украины" подает расчеты Министерству экономики трижды в месяц.

Как правило, после повышения расчетной стоимости сети АЗС поднимают свои розничные цены и опускают после снижения.

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Цены на бензин
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