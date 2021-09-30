Ціни на бензин і автогаз зростають: скільки коштує паливо на АЗС
Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 30 вересня 2021 року порівняно з попереднім торговим днем зросли. Автогаз подорожчав на 1 копійку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".
За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становлять 29,14 гривень за літр (+0,01 гривень), на бензин А-95 - 30,01 гривень за літр (+0,01 гривень), на дизельне паливо - 28,54 гривень за літр (+0,01 гривень), на автогаз - 17,80 гривень за літр (+0,01 гривень).
Роздрібні ціни на бензин А-95 в Україні:
Нагадаємо, з травня 2021 року в Україні діє державне регулювання цін на бензин і дизельне паливо. Мінекономіки оприлюднило нові розрахунки середньої вартості бензину і дизельного палива, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку, станом на 21 вересня. З урахуванням максимальних націнок вартість бензину на АЗС не може перевищувати 31,17 гривень за літр, дизельного палива - 29,59 гривень за літр.