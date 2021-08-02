Цены на бензин и автогаз растут: сколько стоит топливо на АЗС

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 2 августа 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем растут. Автогаз подорожал на 2 копейки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 29,30 гривен за литр (+0,01 гривен), на бензин А-95 - 30,24 гривен за литр (+0,01 гривен), на дизельное топливо - 28,44 гривен за литр (+0,01 гривен), на автогаз - 16,88 гривен за литр (+0,02 гривен). Розничные цены на бензин А-95 в Украине: