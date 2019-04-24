Цены на АЗС начали резко расти

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине начали резко подниматься по сравнению с предыдущим торговым днем. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга ценового департамента "Консалтинговой группы А-95".

А-92 А-95 А-95+ ДТ Автогаз KLO 29,19 (+0,50) 30,19 (+0,50) 30,69 29,99 (+0,50) 13,94 WOG 30,49 31,49 32,49 30,49 13,98 (+0,10) AMIC 28,29 (+0,30) 29,29 (+0,30) 30,29 (+0,30) 28,49 (+0,50) 13,39 БРСМ-Нафта 25,99 26,99 28,59 26,49 (+0,20) 13,49 Укрнафта 28,00 (+1,00) 29,00 (+1,00) 29,50 (+1,00) 29,00 (+1,00) 13,00 Shell 29,79 (+0,40) 31,29 (+0,50) 33,79 (+0,50) 30,29 (+0,40) 13,69 ОККО 30,49 31,49 32,49 30,49 13,99 SUN OIL 25,99 26,99 27,99 25,99 13,39 Авиас 27,95 (+1,00) 28,95 (+1,00) 29,45 (+1,00) 29,00 (+1,00) Glusco 28,45 (+0,15) 29,45 (+0,15) 31,05 (+0,15) 28,65 (+0,15) 13,15 Авантаж 7 26,95 27,95 28,65 26,95 12,85 UPG 27,50 28,50 30,80 27,50 13,10 Mango 26,19 27,19 ‒ 26,19 12,85 SOCAR 30,59 31,59 32,59 30,49 13,99 (+0,15) Маркет 26,99 (+1,00) 27,99 (+1,00) ‒ 25,99 Luxwen 27,19 (+0,50) 27,69 (+0,50) 29,29 (+0,50) 28,79 (+0,50) 13,39 Chipo 26,49 (+0,30) 26,99 (+0,30) 31,09 (+0,30) 26,29 (+0,30) 28,59 (+0,27) 29,62 (+0,28) 30,58 (+0,25) 28,93 (+0,30) 13,44 (+0,01)

Напомним, ранее сообщалось, что Беларусь приостановила экспорт бензина и дизеля в Украину из-за некачественной нефти из Российской Федерации. В то же время эксперты полагают, что цены на нефтепродукты в Украине ближайшее время продолжат рост, но основным драйвером пока остается рост котировок на мировом рынке вследствие снижения поставок нефти, а не перебои с поставками из Беларуси.