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Цены на АЗС начали резко расти


Цены на бензин резко выросли на фоне остановки поставок из Беларуси

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине начали резко подниматься по сравнению с предыдущим торговым днем. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга ценового департамента "Консалтинговой группы А-95".

 

А-92

А-95

А-95+

ДТ

Автогаз

KLO

29,19 (+0,50)

30,19 (+0,50)

30,69

29,99 (+0,50)

13,94

WOG

30,49

31,49

32,49

30,49

13,98 (+0,10)

AMIC

28,29 (+0,30)

29,29 (+0,30)

30,29 (+0,30)

28,49 (+0,50)

13,39

БРСМ-Нафта

25,99

26,99

28,59

26,49 (+0,20)

13,49

Укрнафта

28,00 (+1,00)

29,00 (+1,00)

29,50 (+1,00)

29,00 (+1,00)

13,00

Shell

29,79 (+0,40)

31,29 (+0,50)

33,79 (+0,50)

30,29 (+0,40)

13,69

ОККО

30,49

31,49

32,49

30,49

13,99

SUN OIL

25,99

26,99

27,99

25,99

13,39

Авиас

27,95 (+1,00)

28,95 (+1,00)

29,45 (+1,00)

29,00 (+1,00)

  

Glusco

28,45 (+0,15)

29,45 (+0,15)

31,05 (+0,15)

28,65 (+0,15)

13,15

Авантаж 7

26,95

27,95

28,65

26,95

12,85

UPG

27,50

28,50

30,80

27,50

13,10

Mango

26,19

27,19

26,19

12,85

SOCAR

30,59

31,59

32,59

30,49

13,99 (+0,15)

Маркет

26,99 (+1,00)

27,99 (+1,00)

25,99

  

Luxwen

27,19 (+0,50)

27,69 (+0,50)

29,29 (+0,50)

28,79 (+0,50)

13,39

Chipo

26,49 (+0,30)

26,99 (+0,30)

31,09 (+0,30)

26,29 (+0,30)

  
 

28,59 (+0,27)

29,62 (+0,28)

30,58 (+0,25)

28,93 (+0,30)

13,44 (+0,01)

 

Напомним, ранее сообщалось, что Беларусь приостановила экспорт бензина и дизеля в Украину из-за некачественной нефти из Российской Федерации. В то же время эксперты полагают, что цены на нефтепродукты в Украине  ближайшее время продолжат рост, но основным драйвером пока остается рост котировок на мировом рынке вследствие снижения поставок нефти, а не перебои с поставками из Беларуси.

 

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