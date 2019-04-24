Ціни на АЗС почали різко зростати

Ціни на бензин різко виросли на тлі припинення поставок з Білорусі
Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні почали різко підніматися в порівнянні з попереднім торговим днем. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу цінового департаменту "Консалтингової групи А-95".
|
А-92
|
А-95
|
А-95+
|
ДТ
|
Автогаз
|
KLO
|
29,19 (+0,50)
|
30,19 (+0,50)
|
30,69
|
29,99 (+0,50)
|
13,94
|
WOG
|
30,49
|
31,49
|
32,49
|
30,49
|
13,98 (+0,10)
|
AMIC
|
28,29 (+0,30)
|
29,29 (+0,30)
|
30,29 (+0,30)
|
28,49 (+0,50)
|
13,39
|
БРСМ-Нафта
|
25,99
|
26,99
|
28,59
|
26,49 (+0,20)
|
13,49
|
Укрнафта
|
28,00 (+1,00)
|
29,00 (+1,00)
|
29,50 (+1,00)
|
29,00 (+1,00)
|
13,00
|
Shell
|
29,79 (+0,40)
|
31,29 (+0,50)
|
33,79 (+0,50)
|
30,29 (+0,40)
|
13,69
|
ОККО
|
30,49
|
31,49
|
32,49
|
30,49
|
13,99
|
SUN OIL
|
25,99
|
26,99
|
27,99
|
25,99
|
13,39
|
Авиас
|
27,95 (+1,00)
|
28,95 (+1,00)
|
29,45 (+1,00)
|
29,00 (+1,00)
|
Glusco
|
28,45 (+0,15)
|
29,45 (+0,15)
|
31,05 (+0,15)
|
28,65 (+0,15)
|
13,15
|
Авантаж 7
|
26,95
|
27,95
|
28,65
|
26,95
|
12,85
|
UPG
|
27,50
|
28,50
|
30,80
|
27,50
|
13,10
|
Mango
|
26,19
|
27,19
|
‒
|
26,19
|
12,85
|
SOCAR
|
30,59
|
31,59
|
32,59
|
30,49
|
13,99 (+0,15)
|
Маркет
|
26,99 (+1,00)
|
27,99 (+1,00)
|
‒
|
25,99
|
Luxwen
|
27,19 (+0,50)
|
27,69 (+0,50)
|
29,29 (+0,50)
|
28,79 (+0,50)
|
13,39
|
Chipo
|
26,49 (+0,30)
|
26,99 (+0,30)
|
31,09 (+0,30)
|
26,29 (+0,30)
|
28,59 (+0,27)
|
29,62 (+0,28)
|
30,58 (+0,25)
|
28,93 (+0,30)
|
13,44 (+0,01)
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Білорусь призупинила експорт бензину і дизеля в Україну через неякісну нафту з Російської Федерації. У той же час експерти вважають, що ціни на нафтопродукти в Україні найближчим часом продовжать зростання, але основним драйвером поки залишається зростання котирувань на світовому ринку внаслідок зниження поставок нафти, а не перебої з поставками з Білорусі.