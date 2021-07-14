Цены на авиабилеты будут снижаться, - глава Wizz Air

Преобладание предложения со стороны авиаперевозчиков над спросом на авиаперелеты приведет в ближайшее время к снижению цен на авиабилеты. Падение цен на билеты станет основным трендом развития индустрии авиаперевозок в ближайшей перспективе.

Об этом сообщает РБК-Украина , cсылаясь на интервью главы лоукостера Wizz Air Йожефа Варалди для издания Forbes .

По его словам, более половины выручки - это стоимость не билетов, а багажа, еды в самолете, приоритетной посадки, дополнительных мест для ног.

"Мы также предлагаем услуги третьих сторон, как страховка или аренда авто. Этот тренд останется и в будущем. Цена на билеты даже упадет в ближайшее время, сейчас больше предложения, нежели спроса", - сказал глава Wizz Air.

Он добавил, что в прошлом финансовом году (завершился 31 марта 2021 года), в среднем каждый пассажир Wizz Air тратил 72,5 евро. Из них на билет приходились 32 евро, на дополнительные услуги 40,5 евро. Годом ранее это соотношение было 37,7 евро к 31,3 евро в пользу цены билета.