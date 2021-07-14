Ціни на авіаквитки будуть знижуватися, - глава Wizz Air

Переважання пропозиції з боку авіаперевізників над попитом на авіаперельоти призведе найближчим часом до зниження цін на авіаквитки. Падіння цін на квитки стане основним трендом розвитку індустрії авіаперевезень в найближчій перспективі.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інтерв'ю глави лоукостера Wizz Air Йожефа Варалді для видання Forbes.
За його словами, більше половини виручки - це вартість не квитків, а багажу, їжі в літаку, пріоритетної посадки, додаткових місць для ніг.
"Ми також пропонуємо послуги третіх сторін, як страховка або оренда авто. Цей тренд залишиться і в майбутньому. Ціна на квитки навіть впаде найближчим часом, зараз більше пропозиції, ніж попиту", - сказав глава Wizz Air.
Він додав, що в минулому фінансовому році (завершився 31 березня 2021 року), в середньому кожен пасажир Wizz Air витрачав 72,5 євро. З них на квиток припадали 32 євро, на додаткові послуги 40,5 євро. Роком раніше це співвідношення було 37,7 євро до 31,3 євро на користь ціни квитка.
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