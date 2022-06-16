Цены на аренду квартир в Киеве рухнули. Чего ждать дальше

Хочешь сдать квартиру – давай скидку

Начиная с конца апреля, в Киеве восстановился спрос на аренду квартир. Но это произошло не за счет арендаторов, которые вернулись в столицу, а преимущественно за счет внутренне перемещенных лиц, которые выехали из зоны боевых действий. Критерии поиска квартир в аренду почти не изменились: в первую очередь нанимателей интересует цена.

Сейчас предложение значительно превышает спрос, поэтому арендодатели максимально снижают цены, отказываются от задатка, а кое-где, собственники жилья вообще перевели арендаторов на оплату только коммунальных услуг.

Роман Герасимчук, директор City Development Solutions, объясняет, что в условиях военной угрозы и выезда большого количества киевлян в другие регионы Украины и за границу, столичный рынок недвижимости обвалился сильнее, чем в кризисные 2014-2015 годы. За период с января по май 2022 г. уровень медианных цен снизился на 41%, тогда как в 2014 году цены упали на 26%, а за весь двухлетний кризисный период – на 38%.

Фото: address.ua

Реального спроса на аренду жилья в марте-апреле практически не было, что на фоне освобождения большого количества квартир и пополнение рынка предложениями киевлян, которые выехали из города, привело к рекордным показателям вакантности (количества свободных квартир).

Цена аренды квартиры в Киеве: от февраля до мая

Из-за военной агрессии России в Украине рынок аренды квартир в Киеве подвергся огромному удару. В феврале 2022 года медианная стоимость аренды в долларовом эквиваленте составляла 11 долларов/кв. м, и с началом войны цены резко упали. Так, в марте 2022 года медианная стоимость квадратного метра составила 9 долларов, в апреле – 7 долларов, в мае – 6 долларов. В общем, по сравнению с довоенным периодом, стоимость аренды в столице упала на 45%

При этом в гривне также произошло падение цен минимум на 13%. Причина этому – курс доллара в обменниках, который с начала войны вырос на 30% – с 28 грн до 35,8 грн.

Таким образом медианная цена аренды квартир в Киеве в мае 2022 года составила 6 долларов/кв.м:

1-комнатные квартиры-7 долларов/кв.м.

2-комнатные квартиры-6 долларов/кв.м.

3-комнатные квартиры-5 долларов/кв.м.

Дорогие и дешевые районы для аренды

Рынок оживает постепенно, но о повышении цен на аренду говорить рано. Традиционно самым дорогим районом Киева остается Печерский. Медианная стоимость аренды в центре столицы составляет 468 долларов, или 8 долл./кв.м. На втором месте Шевченковский. Арендодатели в этом районе просят 349 долларов за квартиру. На третьем месте Голосеевский район – 325 долларов за объект.

Минимальная медианная цена на аренду квартир зафиксирована в Деснянском районе-219 долларов за квартиру, или 5 за кв. м.

По итогам мая 2022 года интерес к аренде жилья начал восстанавливаться, но количество запросов на поиск квартиры составляла 49% от показателей довоенных месяцев и 43% от среднемесячных показателей 2021 года. При этом реальное количество сделок на рынке, по оценке Сити Девелопмент Солюшнс, еще ниже.

Фото: address.ua

Больше всего пострадало жилье бизнес и премиум классов. Арендная ставка недвижимости на Печерске снизилась на 57%.

Несколько лучше ситуация в бюджетных сегментах. Спрос со стороны внутренне перемещенных лиц сосредоточен на самых доступных квартирах, вследствие чего в Деснянском и Святошинском районах цены снизились "всего" на 33% и 38% соответственно.

"Таким образом, несмотря на частичное возобновление деятельности на рынке аренды, ожидать каких-либо улучшений в ближайшие месяцы не приходится. Незначительное повышение спроса будет сформирован за счет ВПО и людей, которые возвращаются в Киев, но этого недостаточно для полноценного оживления рынка. Не раньше сентября этого года, при условии позитивных изменений на фронте и отсутствия новых угроз для киевского региона, будет возможность оценить реальную ситуацию на рынке аренды жилья и определить тренды, которые будут формировать динамику восстановления полноценного рынка", – считает Роман Герасимчук.