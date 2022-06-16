Ціни на оренду квартир у Києві обвалилися. Чого чекати далі

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Починаючи з кінця квітня, в Києві відновився попит на оренду квартир. Але це відбулося не за рахунок орендарів, які повернулися до столиці, а переважно за рахунок внутрішньо переміщених осіб, які виїхали з зони бойових дій. Критерії пошуку квартир в оренду майже не змінилися: в першу чергу винаймачів цікавить ціна.

Наразі пропозиція значно перевищує попит, тому орендодавці максимально знижують ціни, відмовляються від завдатку, а подекуди, власники житла взагалі перевели орендарів на оплату тільки комунальних послуг.

Роман Герасимчук, директор City Development Solutions, пояснює, що в умовах військової загрози та виїзду великої кількості киян в інші регіони України та за кордон, столичний ринок нерухомості обвалився сильніше, ніж у кризові 2014-2015 роки. За період із січня по травень 2022 р. рівень медіанних цін знизився на 41%, тоді як у 2014 році ціни впали на 26%, а за весь дворічний кризовий період – на 38%.

Фото: address.ua

Реального попиту на оренду житла у березні-квітні практично не було, що на тлі звільнення великої кількості квартир та поповнення ринку пропозиціями киян, які виїхали з міста, призвело до рекордних показників вакантності (кількості вільних квартир).

Ціна оренди квартири у Києві: від лютого до травня

Через військову агресію Росії в Україні ринок оренди квартир в Києві зазнав величезного удару. В лютому 2022 року медіанна вартість оренди в доларовому еквіваленті складала 11 доларів/кв.м, та з початком війни ціни різко впали. Так, в березні 2022 року медіанна вартість квадратного метра склала 9 доларів, у квітні – 7 доларів, в травні – 6 доларів. Загалом, в порівнянні з довоєнним періодом, вартість оренди в столиці впала на 45%

При цьому в гривні також відбулось падіння цін щонайменше на 13%. Причина цьому – курс долара в обмінниках, який з початку війни зріс на 30% – з 28 грн до 35,8 грн.

Таким чином медіанна ціна оренди квартир в Києві у травні 2022 року склала 6 доларів/кв.м:

1-кімнатні квартири – 7 доларів/кв.м.

2-кімнатні квартири – 6 доларів/кв.м.

3-кімнатні квартири – 5 доларів/кв.м.

Дорогі та дешеві райони для оренди

Ринок оживає поступово, але про підвищення цін на оренду говорити зарано. Традиційно найдорожчим районом Києва залишається Печерський. Медіанна вартість оренди в центрі столиці становить 468 доларів, або 8 дол./кв.м. На другому місці Шевченківський. Орендодавці в цьому районі просять 349 доларів за квартиру. На третьому місці Голосіївський район – 325 доларів за об'єкт.

Мінімальна медіанна ціна на оренду квартир зафіксована в Деснянському районі – 219 доларів за квартиру, або 5 за кв.м.

За підсумками травня 2022 року інтерес до оренди житла почав відновлюватись, але кількість запитів на пошук квартири становила 49% від показників довоєнних місяців та 43% від середньомісячних показників 2021 року. При цьому реальна кількість угод на ринку, за оцінкою Сіті Девелопмент Солюшнс, ще нижче.

Фото: address.ua

Найбільше постраждало житло бізнес та преміум класів. Орендна ставка нерухомості на Печерську знизилася на 57%.

Дещо краща ситуація в бюджетних сегментах. Попит з боку внутрішньо переміщених осіб зосереджений на найдоступніших квартирах, через що у Деснянському та Святошинському районах ціни знизилися "всього" на 33% та 38% відповідно.

"Таким чином, попри часткове відновлення діяльності на ринку оренди, очікувати будь-яких покращень у найближчі місяці не доводиться. Незначне підвищення попиту буде сформовано за рахунок ВПО та людей, які повертаються до Києва, але цього недостатньо для повноцінного пожвавлення ринку. Не раніше вересня цього року, за умови позитивних змін на фронті та відсутності нових загроз для Київського регіону, буде можливість оцінити реальну ситуацію на ринку оренди житла та визначити тренди, які формуватимуть динаміку відновлення повноцінного ринку", – вважає Роман Герасимчук.