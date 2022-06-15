Шанс на покупку жилья. Что предлагают застройщики спустя 110 дней войны

За более чем 100 дней войны цены в долларах на новостройки Киева и Одессы вернулись к довоенному уровню, а во Львове – выросли во всех классах строек.

Об этом сообщает РБК-Украина Realty со ссылкой на аналитику ЛУН .

Все больше застройщиков оповещают об открытии отделов продаж и, что немаловажно – о продолжении строительства.

Средняя цена квадратного метра в новостройках по стране по состоянию на май 2022 года. Фото: ЛУН

Киев и Киевская область

На третьей неделе июня средняя цена за квадратный метр вернулась к февральской. Это связано с двумя факторами.

Во-первых, 83 объекта возобновили деятельность (в противовес 57 в мае), поэтому сегодня средняя цена точнее изображает ситуацию на рынке.

Во-вторых, наблюдается разные подходы к формированию цены у застройщиков:

60% новостроек столицы не изменили цены у доллара с февраля

30% – повысили

10% – снизили стоимость метра в собственных домах

Это привело среднюю цену к уровню февраля – 1270 долларов за кв. метр.

Динамика средней цены квадратного метра в новостройках Киева в течение года, начиная с июня 2021-го. Фото: ЛУН

Анализ в разрезе различных классов демонстрирует, что эконом- и комфорт-классы вернулись к февральским ценам, бизнес-класс немного упал в цене. По премиум-классу, который восстанавливается медленнее всех, данных для анализа еще недостаточно.

Львовская область

Удаленная от зон боевых действий западная часть страны демонстрирует возвращение к строительству более чем на 80-90% объектов.

Средняя цена за метр новостроек во Львове на сегодня выросла на 90 долларов по сравнению с февральской. Повышение наблюдается по всем классам жилья.

Динамика средней цены квадратного метра в новостройках Львова в течение года, начиная с июня 2021-го. Фото: ЛУН

Одесская область

Среди всех южных областей возобновление строительства наиболее динамично именно в Одесской области.

Изменение стоимости в каждом из классов также сигнализирует, что застройщики пытаются найти оптимальную цену при сегодняшних условиях.

Динамика средней цены квадратного метра в новостройках Одессы в течение года, начиная с июня 2021-го. Фото: ЛУН

По словам директора по маркетингу ЛУН Дениса Судилковского: "Рынок новостроек сейчас однозначно на стороне потребителя и дальнейший поиск баланса между спросом и предложением продлится еще некоторое время. На практике это означает, что открылось окно возможностей специальных условий, акций и индивидуальных предложений для потенциальных инвесторов от застройщиков".