Цену току в БуТЭС формируют импортеры, доля которых превышает 80%, - "ДТЭК Энерго"

Цены на рынке "на сутки вперед" в Бурштынском энергоострове формируют импортеры электроэнергии, доля которых в феврале текущего года составила 81%, в то время как доля БуТЭС всего 3%, поэтому информация о том, что продажа тока в БуТЭС на 75% дороже, чем в Словакии - манипуляция. Об этом на своей странице в Facebook написала директор по коммуникациям "ДТЭК Энерго" Ирина Милютина.

"Ценой ДТЭК журналисты ошибочно называют обобщенные данные ГП "Оператор рынка" для сегмента "Рынок на сутки вперед" (РСВ) в Острове БуТЭС. При этом напрочь игнорируется тот факт, что доля БуТЭС в объеме торгов на РСВ в Острове БуТЭС в феврале составляла всего 3%. Подмена реальных цен конкретных компаний индикаторами РСВ является грубой подтасовкой. Цены на РСВ в Бурштынском энергоострове формируют импортеры, доля которых в феврале составляла 81%. Это важно знать всем журналистам, пишущим по теме электроэнергетики", - написала Милютина.

Она отметила, что цены на электроэнергию для бытовых потребителей в Украине вообще никак не связаны с РСВ, они фиксированы постановлением Кабмина и уже много лет самые низкие в Европе. А также опровергла заявления представителей СМИ о том, что ток в Бурштынском энергоострове продается дороже, чем в европейских странах-соседях Украины.

"Для коммерческих потребителей в Острове БуТЭС текущая цена составляет около 85 евро/МВтч с НДС. В Словакии (согласно данным Евростата) конечная цена составляет 154 евро/МВтч, в Венгрии - 121 евро/МВтч), в Румынии - 116 евро/МВтч. Западноукраинские потребители (не только бытовые, но и коммерческие) покупают электроэнергию по ценам гораздо более низким, чем их соседи в Словакии, Венгрии и Румынии", - пишет Милютина.

По ее мнению, журналисты идут на поводу манипуляций главы энергетического комитета ВР Андрея Геруса, который пытается доказать наличие якобы более высоких цен на электроэнергию в Украине по сравнению с западными соседями, чтобы оправдать пролоббированное им возобновление импорта тока из России.

"Этим мифом он пытается оправдать абсурдную затею импортировать электроэнергию из РФ (как напрямую, так и через Беларусь). Но правда в том, что электроэнергия украинским потребителям обходится гораздо дешевле, чем европейским. А что до Геруса и его нормотворческих талантов, то мы их видим в цифрах статистики - отрасль уходит в стремительное пике. К примеру, только в январе 2020 г. к январю 2019г. производство электроэнергии упало более на 10,3%", - подытожила Милютина.

Напомним, ранее первый заместитель главы комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко заявил, что из-за политики главы энергетического комитета Верховной рады Андрея Геруса отечественная энергетическая отрасль находится в состоянии кризиса.

Как писало РБК-Украина, 4 марта на внеочередном заседании Верховной Рады президент Владимир Зеленский раскритиковал импорт электроэнергии из России, отметив, что об импорте тока с РФ не может идти речи в ситуации, когда в стране кризис в угольной отрасли и шахтеры остаются без работы.