Ціну струму в БуТЕС формують імпортери, частка яких перевищує 80%, - "ДТЕК Енерго"

Ціни на ринку "на добу вперед" в Бурштинському енергоострові формують імпортери електроенергії, частка яких у лютому поточного року склала 81%, в той час як частка БуТЕС всього 3%, тому інформація про те, що продаж струму в БуТЕС на 75% дорожче, ніж у Словаччині - маніпуляція. Про це на своїй сторінці у Facebook написала директор з комунікацій "ДТЕК Енерго" Ірина Мілютіна.

"Ціною ДТЕК журналісти помилково називають узагальнені дані ДП "Оператор ринку" для сегмента "Ринок на добу вперед" (РСВ) в Острові БуТЕС. При цьому повністю ігнорується той факт, що частка БуТЕС в обсязі торгів на РСВ в Острові БуТЕС у лютому складала всього 3%. Підміна реальних цін конкретних компаній індикаторами РСВ є грубою підтасуванням. Ціни на РСВ в Бурштинському енергоострові формують імпортери, частка яких у лютому становила 81%. Це важливо знати всім журналістам, які пишуть на тему електроенергетики", - написала Мілютіна.

Вона зазначила, що ціни на електроенергію для побутових споживачів в Україні взагалі ніяк не пов'язані з РСВ, вони фіксовані постановою Кабміну і вже багато років найнижчі в Європі. А також спростувала заяви представників ЗМІ про те, що струм в Бурштинському енергоострові продається дорожче, ніж в європейських країнах-сусідах України.

"Для комерційних споживачів в Острові БуТЕС поточна ціна становить близько 85 євро/мвт* год з ПДВ. В Словаччині (за даними Євростату) кінцева ціна складає 154 євро/Мвтг, в Угорщині - 121 євро/мвт-год), у Румунії - 116 євро/Мвтг. Західноукраїнські споживачі (не тільки побутові, але і комерційні) купують електроенергію за цінами набагато нижчими, ніж їх сусіди в Словаччині, Угорщині й Румунії", - пише Мілютіна.

На її думку, журналісти йдуть на поводу маніпуляцій голови енергетичного комітету ВР Андрія Геруса, який намагається довести наявність нібито більш високих цін на електроенергію в Україні у порівнянні з західними сусідами, щоб виправдати пролобійоване ним поновлення імпорту струму з Росії.

"Цим міфом він намагається виправдати абсурдну ідею імпортувати електроенергію з РФ (як безпосередньо, так і через Білорусь). Але правда в тому, що електроенергія українським споживачам обходиться набагато дешевше, ніж європейським. А що до Геруса і його нормотворчих талантів, то ми їх бачимо в цифрах статистики - галузь йде на стрімке піке. Приміром, тільки в січні 2020 р. до січня 2019 року виробництво електроенергії впало більше на 10,3%", - підсумувала Мілютіна.

Нагадаємо, раніше перший заступник глави комітету Верховної ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко заявив, що через політику глави енергетичного комітету Верховної ради Андрія Геруса вітчизняна енергетична галузь знаходиться в стані кризи.

Як повідомляло РБК-Україна, 4 березня на позачерговому засіданні Верховної Ради президент Володимир Зеленський розкритикував імпорт електроенергії з Росії, зазначивши, що про імпорт струму з РФ не може йти мови в ситуації, коли в країні криза у вугільній галузі та шахтарі залишаються без роботи.