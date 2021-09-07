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Цену на проезд в маршрутках Одессы поднимут: названа дата

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Одесса, Вторник 07 сентября 2021 11:34
Цену на проезд в маршрутках Одессы поднимут: названа дата Фото: цену на проезд в маршрутках Одессы поднимут (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Одессе поднимут цену на проезд в маршрутках до 10 гривен. Сейчас стоимость проезда составляет 7 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на 048.ua.

Так, с 15 сентября 2021 года стоимость проезда составит 10 гривен.

Перевозчики предоставили расчеты, которые обуславливают необходимость повышения цены на проезд.

Сейчас стоимость проезда в маршрутных такси Одессы составляет 7 грн.

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