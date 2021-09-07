Цену на проезд в маршрутках Одессы поднимут: названа дата
Фото: цену на проезд в маршрутках Одессы поднимут (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Одессе поднимут цену на проезд в маршрутках до 10 гривен. Сейчас стоимость проезда составляет 7 гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на 048.ua.
Так, с 15 сентября 2021 года стоимость проезда составит 10 гривен.
Перевозчики предоставили расчеты, которые обуславливают необходимость повышения цены на проезд.
Сейчас стоимость проезда в маршрутных такси Одессы составляет 7 грн.