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Ціну на проїзд у маршрутках Одеси піднімуть: названа дата

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Одеса, Вівторок 07 вересня 2021 11:34
Ціну на проїзд у маршрутках Одеси піднімуть: названа дата Фото: ціну на проїзд у маршрутках Одеси піднімуть (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Одесі піднімуть ціну на проїзд у маршрутках до 10 гривень. Зараз вартість проїзду становить 7 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на 048.ua.

Так, з 15 вересня 2021 року вартість проїзду становитиме 10 гривень.

Перевізники надали розрахунки, які обумовлюють необхідність підвищення ціни на проїзд.

Зараз вартість проїзду в маршрутних таксі Одеси становить 7 грн.

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