Ціну на проїзд у маршрутках Одеси піднімуть: названа дата
Фото: ціну на проїзд у маршрутках Одеси піднімуть (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Одесі піднімуть ціну на проїзд у маршрутках до 10 гривень. Зараз вартість проїзду становить 7 гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на 048.ua.
Так, з 15 вересня 2021 року вартість проїзду становитиме 10 гривень.
Перевізники надали розрахунки, які обумовлюють необхідність підвищення ціни на проїзд.
Зараз вартість проїзду в маршрутних таксі Одеси становить 7 грн.