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Цена газа поставщика "последней надежды" выросла до 47 гривен

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Украина, Пятница 03 декабря 2021 16:46
Цена газа поставщика "последней надежды" выросла до 47 гривен Фото: цена газа для клиентов поставщика "последней надежды" выросла до 47 гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины", которая выполняет функции поставщика "последней надежды" (ППН), установила на 2 декабря 2021 года цену на газ для населения в размере 46,7 гривен за кубометр. С декабря цены устанавливаются ежедневно по формуле, утвержденной Кабмином.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой данные на сайте компании.

Однако новая цена, скорее всего, не коснется потребителей, поскольку ранее ГК "Нафтогаз Украины" предложила автоматически перевести всех клиентов на базовый годовой тариф (7,96 гривен).

Такое решение для бытовых клиентов, которые не выбрали рыночного поставщика и получают газ от поставщика "последней надежды", стало возможным благодаря принятию закона о введении на рынке природного газа учета и расчетов по объему газа в единицах энергии.

ГК "Нафтогаз Украины" уже обратилась в НКРЭКУ относительно подключения всех бытовых клиентов ПОН на условиях базового годового предложения. Компания ожидает положительное решение регулятора.

Напомним, ранее ГК "Нафтогаз Украины", которая выполняет функции поставщика "последней надежды" (ПОН), предупредила, что льготная цена газа на уровне 7,96 гривен за кубометр для бытовых клиентов действует только до 30 ноября. С 1 декабря цены могут измениться. Повышение могло коснуться 500 тысяч домохозяйств, если они не заключат контракт с новым поставщиком.

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