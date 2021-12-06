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Цену газа для 350 тысяч украинских домохозяйств снизят с 45 до 8 гривен

Автор: Александр Белоус

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), 9 декабря рассмотрит вопрос о переводе клиентов поставщика "последней надежды" на базовый тариф ГК "Нафтогаз Украины". Это позволит 350 тысячам домохозяйств платить 7,96 гривен за кубометр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НКРЭКУ.

По информации НКРЭКУ, на сегодня поставщик "последней надежды" обеспечивает природным газом более 347 тыс. бытовых потребителей из разных регионов Украины и сейчас наблюдается тенденция стремительного повышения цен на природный газ.

"Регулятор наделен полномочиями принимать решения о поставках природного газа бытовым потребителям поставщиком "последней надежды" на условиях типового договора поставки природного газа бытовым потребителям и базового годового предложения", - говорится в сообщении.

Ранее ГК "Нафтогаз Украины" предложила автоматически перевести всех клиентов на базовый годовой тариф (7,96 гривен). Такое решение для бытовых клиентов, которые не выбрали рыночного поставщика и получают газ от поставщика "последней надежды", стало возможным благодаря принятию закона о введении на рынке природного газа учета и расчетов по объему газа в единицах энергии.

ГК "Нафтогаз Украины" уже обратилась в НКРЭКУ относительно подключения всех бытовых клиентов ППН на условиях базового годового предложения.

Напомним, газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины", которая выполняет функции поставщика "последней надежды" (ППН), установила на 2 декабря 2021 года цену на газ для населения в 46,7 гривен за кубометр. С декабря цены устанавливаются ежедневно по формуле, утвержденной Кабмином. На 3 декабря цена составляла 45,1 гривен.

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Цена на газ