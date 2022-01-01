Центры вакцинации прекратили работу: когда возобновят

В Украине прекратили работу все центры вакцинации от коронавируса. Они не будут работать и завтра.
Об этом сообщает РБК-Украина.
В связи с празднованием Нового года, в субботу 1 января и воскресенье 2 января не работают все центры вакцинации в Украине.
Однако, как сообщила заместитель министра здравоохранения Украины Мария Карчевич, в другие дни центры будут работать по обычному графику.
Рекомендация №1
По словам глава Минздрава, нужно как можно быстрее пройти курс вакцинации, чтобы иметь защиту от тяжелого течения болезни и предотвратить летальный исход. Особенно это важно для людей, находящихся в группах риска - старше 60 лет и тех, кто имеет сопутствующие заболевания.
Рекомендация №2
Нужно применять меры индивидуальной защиты. Минздрав и ВОЗ напоминают следующие меры профилактики:
Рекомендация №3
Минздрав советует сделать встречи как можно более безопасными - в частности, проводить их на открытом воздухе.
Рекомендация №4
"Всем, кто чувствует слабость, не прошел полный курс вакцинации или не имеет данных о перенесенной коронавирусной болезни, и относится к группе риска тяжелого течения ковида, включая людей старше 60 лет и людей с хроническими болезнями, мы рекомендуем отложить поездки в регионы, где фиксируется высокий уровень распространения коронавируса", - сказал Ляшко.
Рекомендация №5
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