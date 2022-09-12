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Центровый сборной Украины сменил "Днепр" на чемпионат Испании

Фото: Вячеслав Кравцов в сезоне 2021/22 (facebook.com/bc.dnipro)
Автор: Антон Федорцив

Опытный украинский баскетболист Вячеслав Кравцов вернулся в чемпионат Испании. Теперь он будет защищать цвета "Менорки".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Eurobasket.

35-летний центровой подыскал себе новый клуб. Грядущий сезон он проведет в испанской LEB Oro – втором по силе тамошнем дивизионе.

Кравцов заключил с "Меноркой" контракт на год. Ветеран имеет опыт выступлений на Пиренеях. Он играл там за "Сарагосу", "Валенсию", "Бургос" и "Фуэнлабраду". С левантийцами украинец стал чемпионом Испании в 2017 году.

Кравцов является воспитанником БК "Киев". Также на родине защищал цвета "Донецка" и "Днепра". В 2009 году выставил свою кандидатуру на драфт НБА, но не заинтересовал клубы ассоциации. Впоследствии проявил себя в Летней лиге и перед сезоном 2012/13 подписал 3-миллионный контракт с "Детройт Пистонс". Провел за мичиганцев год, а еще один заокеанский сезон отыграл в составе "Финикса".

За сборную Украины Кравцов дебютировал в 2006 году. Выступал за "сине-желтых" на Евробаскетах в 2011 и 2013 гг., а также на ЧМ-2014. Летом находился в лагере национальной команды, но не попал в заявку сборной на Евробаскет-2022.

К слову, баскетбольная сборная Украины проиграла Польше в 1/8 финала чемпионата Европы.

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