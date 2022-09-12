Центровий збірної України змінив "Дніпро" на чемпіонат Іспанії

35-річний центровий підшукав собі новий клуб. Прийдешній сезон він проведе в іспанській LEB Oro – другому за силою тамтешньому дивізіоні.

Кравцов уклав із "Меноркою" контракт на 1 рік. Ветеран має досвід виступів на Піренеях. Він грав там за "Сарагосу", "Валенсію", "Бургос" і "Фуенлабраду". Із левантійцями українець став чемпіоном Іспанії у 2017 році.

Кравцов є вихованцем БК "Київ". Також на батьківщині захищав кольори "Донецька" та "Дніпра". У 2009 році виставив свою кандидатуру на драфт НБА, але не зацікавив клуби асоціації. Згодом проявив себе в Літній лізі та перед сезоном 2012/13 підписав 3-мільйонний контракт із "Детройт Пістонз". Провів за мічиганців рік, а ще один заокеанський сезон відіграв у складі "Фінікса".

За збірну України Кравцов дебютував у 2006 році. Виступав за "синьо-жовтих" на Євробаскетах у 2011 та 2013 рр., а також на ЧС-2014. Влітку перебував у таборі національної команди, але не потрапив у заявку збірної на Євробаскет-2022.