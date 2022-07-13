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Сборная Украины U-20 определилась с заявкой на Евробаскет: список и расписание матчей

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Среда 13 июля 2022 18:25
Сборная Украины U-20 определилась с заявкой на Евробаскет: список и расписание матчей Фото: Баскетбольная сборная Украины U-20 (fbu.ua)
Автор: Антон Федорцив

В заявку сборной Украины U-20 на грядущий чемпионат Европы этого года тренерский штаб во главе с Виталием Степановским внес 12 баскетболистов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ФБУ.

"Сине-желтые" завершили тренировочный сбор перед форумом. По его итогам Степановский определился с перечнем исполнителей, которые поедут на Евробаскет.

На чемпионате Европы украинцы будут выступать в Дивизионе А. В квартете C их соперниками станут ровесники из Испании, Литвы и Чехии. Континентальное первенство продлится с 16 по 24 июля в Черногории.

Состав сборной Украины U-20 на чемпионат Европы-2022:

  • Александр Ковляр ("Калев", Эстония)
  • Руслан Ивашов ("Химик")
  • Михаил Бублик ("Прометей-2")
  • Максим Шульга ("Юта Стейт", США)
  • Владислав Иванов ("Киев-Баскет"/"Калев U20", Эстония)
  • Михаил Митирич ("Химик")
  • Лев Кошеватский (СумГУ/"Салерно", Италия)
  • Александр Кобзистый ("ОКК Београд", Сербия)
  • Дмитрий Журавлев ("Говерла"/"Будивельник")
  • Павел Дзюба ("Мэриленд", США)
  • Виталий Шиманский ("Тернополь"/БВБС, Латвия)
  • Богдан Бринюк ("Прометей-2"/"Салерно")


Свой турнирный путь сборная Украины начнет 16 июля с поединка против чехов (14:15). 17 июля "сине-желтые" сыграют против Литвы (18:45), а 18 июля – против испанцев (14:15).

По итогам группового этапа все 16 команд выйдут в 1/8 финала. С этой стадии сборные разыграют титул в плей-офф.

К слову, украинская сборная уступила Испанию в матче квалификации к баскетбольному ЧМ-2023.

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