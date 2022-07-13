Сборная Украины U-20 определилась с заявкой на Евробаскет: список и расписание матчей

В заявку сборной Украины U-20 на грядущий чемпионат Европы этого года тренерский штаб во главе с Виталием Степановским внес 12 баскетболистов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ФБУ .

"Сине-желтые" завершили тренировочный сбор перед форумом. По его итогам Степановский определился с перечнем исполнителей, которые поедут на Евробаскет.

На чемпионате Европы украинцы будут выступать в Дивизионе А. В квартете C их соперниками станут ровесники из Испании, Литвы и Чехии. Континентальное первенство продлится с 16 по 24 июля в Черногории.

Состав сборной Украины U-20 на чемпионат Европы-2022:

Александр Ковляр ("Калев", Эстония)

Руслан Ивашов ("Химик")

Михаил Бублик ("Прометей-2")

Максим Шульга ("Юта Стейт", США)

Владислав Иванов ("Киев-Баскет"/"Калев U20", Эстония)

Михаил Митирич ("Химик")

Лев Кошеватский (СумГУ/"Салерно", Италия)

Александр Кобзистый ("ОКК Београд", Сербия)

Дмитрий Журавлев ("Говерла"/"Будивельник")

Павел Дзюба ("Мэриленд", США)

Виталий Шиманский ("Тернополь"/БВБС, Латвия)

Богдан Бринюк ("Прометей-2"/"Салерно")



Свой турнирный путь сборная Украины начнет 16 июля с поединка против чехов (14:15). 17 июля "сине-желтые" сыграют против Литвы (18:45), а 18 июля – против испанцев (14:15).

По итогам группового этапа все 16 команд выйдут в 1/8 финала. С этой стадии сборные разыграют титул в плей-офф.