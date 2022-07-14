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Центровий збірної України перебрався в чемпіонат Іспанії

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Севілья, Четвер 14 липня 2022 18:28
Центровий збірної України перебрався в чемпіонат Іспанії Фото: Володимир Герун (facebook.com/volodymyrgerun)
Автор: Антон Федорців

Іспанський "Реал Бетіс" оголосив про підписання бігмена збірної України Володимира Геруна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

28-річний українець проведе в Андалусії мінімум сезон. До лав "вердібланкос" він перебрався з турецького "Бююкчекмедже".

Герун провів у чемпіонаті Іспанії більшу частину своєї кар'єри. Раніше він захищав кольори "Хетафе", "Льєйди", "Клавіхо", "Барселони ІІ", "Ріо Бреган" та "Унікахи". Саме в Малазі він грав під керівництвом Луїса Казіміро – нинішнього керманича "Бетіса".

Сезон 2021/22 український баскетболіст провів у Туреччині. Там у майці "Бююкчекмедже" він проводив на паркеті в середньому 25 хвилин і набирав 11,9 очок і робив 7,9 підбирань. За підсумками сезону Герун став другим за підбираннями в лізі.

"Реал Бетіс" минулий сезон у Лізі Ендеса завершив на 13-й сходинці. Плеймейкер "зелено-білих" Шеннон Еванс 5 разів став гравцем туру й був визнаний баскетболістом місяця в травні.

До слова, українська збірна U-20 оголосила заявку на чемпіонат Європи-2022 в Чорногорії.

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