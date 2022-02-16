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Центровой "Филадельфии" оформил данк после разворота: момент дня в НБА

Автор: Антон Федорцив

Баскетболист "Филадельфии Севенти Сиксерс" Джоэл Эмбиид благодаря зрелищному слэм-данку возглавил хит-парад лучших моментов дня ассоциации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

27-летний камерунец стал самым результативным в составе "Филадельфии" во время поединка против "Бостона". Но 19 очков Эмбииада не спасли "76-х" от разгромного поражения (87:135).

Тем не менее, именно перфоманс центрового "Филадельфии" стал самым ярким эпизодом всего игрового дня. Эмбиид в зоне атаки разворотом на 360 градусов прошел двух защитников, а затем забил сверху, не заметив Уильямса.

Несмотря на поражение," 76-е " сохранили лидерство в Атлантическом дивизионе. В турнирной таблице Восточной конференции "Филадельфия" идет 5-й и уверенно проходит в 1/8 финала сезона.

Кто такой Джоэл Эмбиид

Уроженец столицы Камеруна в юношестве собирался стать профессиональным волейболистом. В баскетбол впервые сыграл в 15-летнем возрасте, а год спустя перебрался в США с помощью форварда "Милуоки" Люка Мба а Муте.

За океаном Эмбиид выступал в составе Университета Канзаса. На драфте 2014 года был выбран под общим третьим номером "Филадельфией" и взял себе прозвище "Процесс".

К слову, накануне Святослав Михайлюк не смог спасти "Торонто" от поражения "Нью-Орлеану" (90:120).

Также ранее НБА обнародовала список 15-ти лучших тренеров в истории лиги.

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