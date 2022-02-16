RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Центровий "Філадельфії" оформив данк після розвороту: момент дня в НБА

Автор: Антон Федорців

Баскетболіст "Філадельфії Севенті Сіксерс" Джоел Ембіід із видовищним слемданком очолив хіт-парад найкращих моментів дня асоціації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

27-річний камерунець став найрезультативнішим у складі "Філадельфії" під час двобою проти "Бостона". Але 19 очок Ембііада не врятували "76-х" від розгромної поразки (87:135).

Тим не менше, саме перфоманс центрового "Філадельфії" став найяскравішим епізодом усього ігрового дня. Ембіід у зоні атаки розворотом на 360 градусів пройшов двох оборонців, а потім забив згори, не помітивши Вільямса.

Попри поразку, "76-ті" зберегли лідерство в Атлантичному дивізіоні. У турнірній таблиці Східної конференції "Філадельфія" іде 5-ю і впевнено проходить в 1/8 фіналу сезону.

Хто такий Джоел Ембіід

Уродженець столиці Камеруна в юнацтві збирався стати професіональним волейболістом. У баскетбол вперше зіграв у 15-річному віці, а через рік перебрався до США з допомогою форварда "Мілуокі" Люка Мба а Муте.

За океаном Ембіід виступав у складі Університету Канзасу. На драфті 2014-го був обраний під загальним третім номером "Філадельфією" і взяв собі прізвисько "Процес".

До слова, напередодні Святослав Михайлюк не зміг врятувати "Торонто" від поразки "Нью-Орлеану" (90:120).

Також раніше НБА уклала список 15-ти найкращих тренерів в історії ліги.

Читайте РБК-Україна в Google News
НБАБаскетбол