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Центровий збірної України не врятував "Нью-Йорк" від поразки в Літній лізі НБА

Фото: Дмитро Скапінцев провів п'ятий матч у передсезонці (nba.com)
Автор: Антон Федорців

Українець Дмитро Скапінцев отримав черговий шанс зарекомендувати себе на рівні Національної баскетбольної асоціації у матчі Літньої ліги в Лас-Вегасі проти "Денвер Наггетс".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

25-річний центровий розпочав на лаві запасних. У стартовій же п'ятірці "Нью-Йорк Нікс" з'явилися Гарретт, Мур, Форстер, Кілс і Пітерсон. Матч завершився перемогою "Наггетс" (89:86).

Скапінцев провів у грі 21 хвилину. За відведений час він встиг набрати 5 очок, зробив 9 підбирань і віддав 4 передачі. За статистичним показником "плюс-мінус", який покликаний визначаи різницю набраних і пропущених очок за час перебування на майданчику виконавця, результат українського баскетболіста позитивний (+12).

Загалом Скапінцев 6 разів виконав кидки з гри. Половина його спроб були влучними. Зокрема, українець реалізував 2 двоочкових і 1 триочковий. Також центровий виконав 1 блокшот, зробив 2 перехоплення і двічі сфолив.

Хто такий Дмитро Скапінцев

Уродженець Черкас, вихованець місцевих "Мавп". На дорослому рівні дебютував у складі рідної команди в 2015 році.

Не був обраний жодною з команд на драфті НБА-2020. Сезон 2021/22 розпочав у складі "Київ-Баскета". Після повномасштабного вторгнення РФ до України та зупинки чемпіонату перебрався в "Панявежис". Команда не змогла вийти в плей-офф Литовської баскетбольної ліги.

Сезон 2022/23 провів у Лізі розвитку асоціації за "Вестчестер" – фарм-клуб "Нікс". Середні цифри центрового в регулярній першості – 8.4 очок, 6.1 підбирань, 3.8 асисти за 19 хвилин у грі. Зіграв 3 поєдинки за збірну України на Євробаскеті-2022.

До слова, раніше національна команда України оголосила склад на тренувальні збори в Ризі.

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