Центровой сборной Украины не спас "Нью-Йорк" от поражения в Летней лиге НБА

25-летний центровой начал на скамье запасных. В стартовой же пятерке "Нью-Йорк Никс" появились Гарретт, Мур, Форстер, Килс и Питерсон. Матч завершился победой "Наггетс" (89:86).

Скапинцев провел в игре 21 минуту. За отведенное время он успел набрать 5 очков, сделал 9 подборов и отдал 4 передачи. По статистическому показателю "плюс-минус", призванному определять разницу набранных и пропущенных очков за время пребывания на площадке исполнителя, результат украинского баскетболиста положителен (+12).

В общей сложности Скапинцев 6 раз исполнил броски с игры. Половина его попыток были точными. В частности, украинец реализовал 2 двухочковых и 1 трехочковый. Также центровой выполнил 1 блок-шот, сделал 2 перехвата и дважды сфолил.

Кто такой Дмитрий Скапинцев

Уроженец Черкасс, воспитанник местных "Мавп". На взрослом уровне дебютировал в составе родной команды в 2015 году.

Не был выбран ни одной из команд на драфте НБА-2020. Сезон 2021/22 начал в составе "Киев-Баскета". После полномасштабного вторжения РФ в Украину и остановки чемпионата перебрался в "Панявежис". Команда не смогла выйти в плей-офф Литовской баскетбольной лиги.

Сезон 2022/23 провел в Лиге развития ассоциации за "Уэстчестер" – фарм-клуб "Никс". Средние цифры центрового в регулярном первенстве – 8.4 очков, 6.1 подбора, 3.8 ассиста за 19 минут в игре. Сыграл 3 поединка за сборную Украины на Евробаскете-2022.