Центровий збірної України уклав угоду з чемпіоном НБА

Договір 26-річного центрового збірної України є негарантованим. Він укладений за схемою Exhibit 10. Така угода розрахована на один рік та передбачає мінімальну зарплату в НБА.

Контракт також може включати додаткові бонуси на суму до 75 тисяч доларів. Крім того, "Бостон" має право ще до старту регулярного чемпіонату відправити баскетболіста в G-Лігу. Наразі українець боротиметься за місце в складі "Бостона" у тренувальному таборі та передсезонних матчах.

Скапінцев з 2022 року грає за клуб G-Ліги "Вестчестер Нікс". У минулому сезоні він також провів два матчі в НБА за основу "Нью-Йорк Нікс". На батьківщині центровий був гравцем "Черкаських Мавп" та "Київ-Баскета". Після повномасштабного вторгнення РФ він приєднався до литовського "П'єно Жвайгждес".

Нагадаємо, у минулому сезоні чемпіоном НБА у складі "Бостон Селтікс" став інший українець – Святослав Михайлюк. Щоправда, в міжсезоння він перебрався до "Юти".

Усі українці в історії НБА

Дебютувавши у сезоні 2023/24 у складі "Нью-Йорка", Скапінцев став дев'ятим українцем в НБА. Раніше у найсильнішій баскетбольній лізі світу грали: