RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Центровой сборной Украины заключил соглашение с чемпионом НБА

Фото: Дмитрий Скапинцев в матче за "Нью-Йорк Никс" (instagram.com/d.skapintsev)
Автор: Андрей Костенко

Украинский бигмен Дмитрий Скапинцев подписал контракт с действующим чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации – "Бостон Селтикс".

Об этом заявил журналист Майкл Скотто, сообщает РБК-Украина со ссылкой на персональный Х инсайдера.

Договор 26-летнего центрового сборной Украины негарантирован. Он заключен по схеме Exhibit 10. Такое соглашение рассчитано на год и предусматривает минимальную зарплату в НБА.

Контракт также может включать в себя дополнительные бонусы на сумму до 75 тысяч долларов. Кроме того, "Бостон" вправе еще до старта регулярного чемпионата отправить баскетболиста в G-Лигу. Пока украинец будет бороться за место в составе "Бостона" в тренировочном лагере и предсезонных матчах.

Скапинцев с 2022 года играет за клуб G-Лиги "Уэстчестер Никс". В прошлом сезоне он также провел два матча в НБА за основу "Нью-Йорк Никс". На родине центровой был игроком "Черкасских Мавп" и "Киев-Баскета". После полномасштабного вторжения РФ он присоединился к литовскому клубу "Пьено Жвайгждес".

Напомним, в прошлом сезоне чемпионом НБА в составе "Бостон Селтикс" стал другой украинец – Святослав Михайлюк. Правда, в межсезонье он перебрался в "Юту".

Все украинцы в истории НБА

Дебютировав в сезоне 2023/24 в составе "Нью-Йорка", Скапинцев стал девятым украинцем в НБА. Раньше в сильнейшей баскетбольной лиге мира играли:

  • Александр Волков – 1989-1992 гг.
  • Виталий Потапенко – 1996-2007 гг.
  • Станислав Медеденко – 2000-2007 гг.
  • Алексей Печеров – 2007-2010 гг.
  • Кирилл Фесенко – 2007-2012 гг.
  • Вячеслав Кравцов – 2012-2014 гг.
  • Алексей Лень – 2013-до сих пор
  • Святослав Михайлюк – 2018-до сих пор

Ранее украинский чемпион НБА провел первую тренировку в новом клубе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НБАБаскетбол