Центровой сборной Украины заключил соглашение с чемпионом НБА

Договор 26-летнего центрового сборной Украины негарантирован. Он заключен по схеме Exhibit 10. Такое соглашение рассчитано на год и предусматривает минимальную зарплату в НБА.

Контракт также может включать в себя дополнительные бонусы на сумму до 75 тысяч долларов. Кроме того, "Бостон" вправе еще до старта регулярного чемпионата отправить баскетболиста в G-Лигу. Пока украинец будет бороться за место в составе "Бостона" в тренировочном лагере и предсезонных матчах.

Скапинцев с 2022 года играет за клуб G-Лиги "Уэстчестер Никс". В прошлом сезоне он также провел два матча в НБА за основу "Нью-Йорк Никс". На родине центровой был игроком "Черкасских Мавп" и "Киев-Баскета". После полномасштабного вторжения РФ он присоединился к литовскому клубу "Пьено Жвайгждес".

Напомним, в прошлом сезоне чемпионом НБА в составе "Бостон Селтикс" стал другой украинец – Святослав Михайлюк. Правда, в межсезонье он перебрался в "Юту".

Все украинцы в истории НБА

Дебютировав в сезоне 2023/24 в составе "Нью-Йорка", Скапинцев стал девятым украинцем в НБА. Раньше в сильнейшей баскетбольной лиге мира играли: